Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Гасли — 3-й

В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Она проходила на мокрой трассе. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третье время у Пьера Гасли из «Альпин».
Гран-при Бельгии. Третья тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2:01.565.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +1,433.
3. Пьер Гасли («Альпин») +1,610.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,807.
5. Эстебан Окон («Альпин») +3,685.
6. Шарль Леклер («Феррари») +4,468.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,472.
8. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +4,927.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,186.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +5,538.
11. Александер Албон («Уильямс») +5,878.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,475.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +6,506.
14. Даниэль Риккардо («РБ») +6,845.
15. Юки Цунода («РБ») +7,879.
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +9,544.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +9,655.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +13,598.
19. Джордж Расселл («Мерседес») — нет времени.
20. Карлос Сайнс («Феррари») — нет времени.