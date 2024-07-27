Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Гасли — 3-й

В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Она проходила на мокрой трассе. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третье время у Пьера Гасли из «Альпин».

Гран-при Бельгии. Третья тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2:01.565.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +1,433.

3. Пьер Гасли («Альпин») +1,610.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1,807.

5. Эстебан Окон («Альпин») +3,685.

6. Шарль Леклер («Феррари») +4,468.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,472.

8. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +4,927.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,186.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +5,538.

11. Александер Албон («Уильямс») +5,878.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,475.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +6,506.

14. Даниэль Риккардо («РБ») +6,845.

15. Юки Цунода («РБ») +7,879.

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +9,544.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +9,655.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +13,598.

19. Джордж Расселл («Мерседес») — нет времени.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — нет времени.