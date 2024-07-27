Пиастри ответил, согласится ли он стать вторым номером «Макларена»

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что он согласен стать вторым номером, если команда его об этом попросит.

«Конечно, я хочу попытаться подняться как можно выше. Но в конечном итоге я выступаю за «Макларен», так что последнее слово за ними.

Если им нужно, чтобы я был командным игроком и пытался помочь Ландо, то, конечно, я это сделаю. Но я думаю, что самое главное — попытаться набрать больше очков среди всех команд и выиграть Кубок конструкторов. Я думаю, что это определённо самая большая возможность, которая у нас есть. Посмотрим, будут ли другие», — приводит слова Пиастри RaceFans.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, когда команда обсудит вопрос, отдать ли Ландо Норрису приоритет перед его напарником Оскаром Пиастри на оставшуюся часть сезона.