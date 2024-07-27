Стала известна дата дебюта гиперкара от российского экс-дизайнера Bugatti и Koenigsegg

Компания Nilu27, основанная российским автомобильным дизайнером Александром Селипановым, представит свой первый гиперкар во время серии мероприятий в Пеббл Бич, штат Калифорния, в середине августа, сообщает издание CarBuzz. Ранее Nilu27 опубликовала тизер грядущего автомобиля.

Права на видео принадлежат Nilu27. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nilu27.

Известно, что гиперкар от Nilu27 будет построен вокруг атмосферного 6,5-литрового V12 мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Более того, предполагается, что это будет самый мощный в мире серийный гиперкар с атмосферным двигателем. В данный момент этот титул принадлежит Aston Martin Valkyrie, который также оснащается 6,5-литровым V12.

Напомним, Александр Селипанов родился в Тбилиси, окончил школу в Москве и изучал дизайн в США. У него в активе опыт в Lamborghini, Bugatti, Genesis и Koenigsegg.