«Мерседес» снял обновления с болида перед квалификацией ГП Бельгии

Команда Формулы-1 «Мерседес» сняла все обновления, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии. Об этом сообщает авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер на своей странице в социальной сети.

Также «Мерседес» вернул предыдущую версию днища после пятничных практик. Об этом написал журналист BBC Sport Эндрю Бенсон на своей странице в социальной сети. С учётом дождливой погоды, на квалификации Гран-при Бельгии команда приняла решение проанализировать пятничные данные.

В третьей свободной практики Гран-при Бельгии, проходящей на мокрой трассе, гонщик «Мерседеса» и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал девятый результат, а его напарник Джордж Расселл не успел установить время.