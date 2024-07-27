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«Мерседес» снял обновления с болида перед квалификацией ГП Бельгии

«Мерседес» снял обновления с болида перед квалификацией ГП Бельгии
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Команда Формулы-1 «Мерседес» сняла все обновления, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии. Об этом сообщает авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер на своей странице в социальной сети.

Также «Мерседес» вернул предыдущую версию днища после пятничных практик. Об этом написал журналист BBC Sport Эндрю Бенсон на своей странице в социальной сети. С учётом дождливой погоды, на квалификации Гран-при Бельгии команда приняла решение проанализировать пятничные данные.

В третьей свободной практики Гран-при Бельгии, проходящей на мокрой трассе, гонщик «Мерседеса» и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал девятый результат, а его напарник Джордж Расселл не успел установить время.

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