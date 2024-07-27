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Спринт Ф-2 в Бельгии отложен на неопределённый срок из-за плохой погоды в Спа

Спринтерскую гонку Формулы-2 в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам» отложили на неопределённый срок в связи с дождливой погодой. Она должна была начаться в 15:15 по московскому времени.

Напомним, вчера, 26 июля, эстонский пилот Пол Арон, представляющий «Хайтек», одержал победу в квалификации Формулы-2 в Бельгии. Второй результат показал Габриэл Бортолето («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул Исак Хаджар, выступающий за команду «Кампос».

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал пятый результат, а Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, — 15-й.

Начало квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации