Ферстаппен отреагировал на критику Хэмилтона после ГП Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сказанные в сторону его действий на Гран-при Венгрии. Напомним, во время гонки нидерландец не раз критиковал тактику своей команды, а также решения стюардов. А затем Макс заявил, что все, кому не нравится его манера поведения, могут «идти к чертям».

Хэмилтон, ответив на вопрос, как должен вести себя чемпион мира, сказал: «Не так, как в прошлый уикенд!».

«Знаете, у каждого может быть своё мнение. Это нормально, я ничего не могу с этим поделать. Это тоже не моя проблема. Всё решено, и мы просто продолжим.

У каждого, конечно, своё мнение, и все просто делают своё дело. Я еду домой, делаю своё дело. Было приятно побыть в Монако некоторое время», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.