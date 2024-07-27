Хорнер рассказал, как в команде относятся к высказываниям Ферстаппена по радио

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как в команде относятся и реагируют на критику тактики от нидерландского пилота Макса Ферстаппена. Во время Гран-при Венгрии трёхкратный чемпион неоднократно жаловался на тактические решения команды и отсутствие реакции на андеркаты конкурентов.

«Чего вы точно не хотите, так это того, чтобы люди стали консервативными из-за страха, что им откусят голову. Все в нашей команде знают Макса. Мы знаем, как он реагирует на ситуации, и, честно говоря, это всё раздули на ровном месте. Для нас это было типа: «Хорошо, пусть он скажет своё слово». Если бы мы могли выключить радио, мы бы это сделали в этот момент. Но это противоречит правилам, поэтому так оно и есть», — приводит слова Хорнера издание Racefans.

«Ред Булл» в настоящий момент является лидером Кубка конструкторов, в активе команды 389 очков. Второе место занимает «Макларен», у которого 338 баллов.