«Ред Булл» проведёт тестовый день с Риккардо и Лоусоном — PlanetF1

Австрийская команда «Ред Булл» проведёт тестовый день со своим резервистом Лиамом Лоусоном и пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо в Имоле (Италия), сообщает издание PlanetF1.

Предполагается, что испытания будут проведены с прицелом на возможную замену мексиканца Серхио Переса во второй половине сезона.

Ранее издание Motorsport Italia сообщило, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко склонен предоставить шанс пилоту «РБ» японцу Юки Цуноде. Руководитель команды Кристиан Хорнер склоняется к напарнику Цуноды австралийцу Даниэлю Риккардо. Напомним, именно Хорнер вернул Риккардо в Формулу-1 в минувшем сезоне, перед этим организовав ему тесты в Сильверстоуне.