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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер стартует с поула, Перес — третий

В Спа (Бельгия) завершилась квалификация 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Отметим, что в гонке голландец будет стартовать только 11-м из-за штрафа в 10 позиций, полученным перед этапом.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:53.159

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.595

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.606

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.676

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.822

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.868

7. Джордж Расселл («Мерседес») +1.025

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.318

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.606

10. Эстебан Окон («Альпин») +1.651

Не прошли в третий сегмент:

11. Александер Албон («Уильямс») 1:54.473

12. Пьер Гасли («Альпин») 1:54.635

13. Даниэль Риккардо («РБ») 1:54.682

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:54.764

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:55.716

Не прошли во второй сегмент:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:56.308

17. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:56.500

18. Юки Цунода («РБ») 1:56.593

19. Логан Сарджент («Уильямс») 1:57.230

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:57.775