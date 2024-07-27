БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер стартует с поула, Перес — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер стартует с поула, Перес — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В Спа (Бельгия) завершилась квалификация 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Отметим, что в гонке голландец будет стартовать только 11-м из-за штрафа в 10 позиций, полученным перед этапом.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:53.159
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.595
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.606
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.676
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.822
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.868
7. Джордж Расселл («Мерседес») +1.025
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.318
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.606
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.651

Не прошли в третий сегмент:
11. Александер Албон («Уильямс») 1:54.473
12. Пьер Гасли («Альпин») 1:54.635
13. Даниэль Риккардо («РБ») 1:54.682
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:54.764
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:55.716

Не прошли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:56.308
17. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:56.500
18. Юки Цунода («РБ») 1:56.593
19. Логан Сарджент («Уильямс») 1:57.230
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:57.775

Формула-1 2024. Этап 14, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
27 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:53.159
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.595
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.606
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android