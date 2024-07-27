Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер стартует с поула, Перес — третий

В Спа (Бельгия) завершилась квалификация 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Отметим, что в гонке голландец будет стартовать только 11-м из-за штрафа в 10 позиций, полученным перед этапом.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:53.159
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.595
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.606
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.676
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.822
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.868
7. Джордж Расселл («Мерседес») +1.025
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.318
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.606
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.651
Не прошли в третий сегмент:
11. Александер Албон («Уильямс») 1:54.473
12. Пьер Гасли («Альпин») 1:54.635
13. Даниэль Риккардо («РБ») 1:54.682
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:54.764
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:55.716
Не прошли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:56.308
17. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:56.500
18. Юки Цунода («РБ») 1:56.593
19. Логан Сарджент («Уильямс») 1:57.230
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:57.775