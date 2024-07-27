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Перес поставил перед собой задачу побороться за победу на Гран-при Бельгии

Перес поставил перед собой задачу побороться за победу на Гран-при Бельгии
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34-летний мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации в Бельгии, в которой показал третий результат, и назвал свои ожидания от предстоящей гонки в воскресенье.

«Было непросто. В таких условиях всегда сложно, но нам наконец удалось собрать всё воедино. Во втором сегменте мы выпали из ритма, пришлось нагонять, но в финале всё сложилось. Впереди длинная гонка, она, вероятно, будет по сухой трассе, посмотрим, что нас ждёт. Каждая неделя — это возможность выступить лучше, и завтра у нас будет такая же — мы будем бороться за победу. Завтра будет сложно работать с резиной, из-за нового асфальта сильное гранулирование, но я с оптимизмом смотрю в будущее», — заявил Серхио после квалификации.

Серхио Перес будет стартовать со второго места в гонке, поскольку у его напарника по команде Макса Ферстаппена штраф в 10 позиций за замену двигателя.

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