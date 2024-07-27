Леклер — о старте с поула: это не было ожидаемо

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Бельгии. Напомним, монегаск стал вторым, но в гонке будет стартовать с поула из-за штрафа Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Это не было ожидаемо, если честно. Хотя, очевидно, в сложных условиях мы могли добиться результата, превосходящего наши ожидания. Хороший день для команды, но теперь нам нужно сосредоточиться на гонке, посмотрим, что будет, когда дождь закончится.

Думаю, если бы не дождь, мы были бы в районе пятого места, боролись бы с «Мерседесами». Дождь, очевидно, нам помог, но и мой круг в третьем сегменте был хорош. Первый поворот в Спа — не самое простое место, чтобы защитить лидерство, но я сделаю всё, что в моих силах», — сказал Леклер после выступления.