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Ферстаппен — о старте с 11-го места: возможно, сможем сразиться с «Макларенами»

Ферстаппен — о старте с 11-го места: возможно, сможем сразиться с «Макларенами»
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27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации в Бельгии, высказавшись о старте с 11-го места в воскресной гонке.

«Квалификация прошла здорово, погода была неплохой — дождь, но не такой уж и сильный. Мы с самого начала старались сохранить свежие шины для финального сегмента, и нам удалось. Машина вела себя неплохо, мне удавались чистые круги, что всегда непросто на сырой трассе. Завтра ключом к победе будет работа с резиной, и нам нужно убедиться, что у нас в этом смысле всё в порядке.

Надеюсь, у меня будет шанс прорваться и побороться за победу. Первый поворот? Да, в нём здесь может закончиться вся твоя гонка, так что нужно быть осторожным. Завтра нас ждёт трудная битва, «Феррари» и «Мерседесы» стартуют впереди. Возможно, если нам повезёт, сможем сразиться с «Макларенами», — заявил Ферстаппен после квалификации.

За замену двигателя Макс Ферстаппен получил штраф в 10 позиций, из-за чего будет стартовать с 11-го места.

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