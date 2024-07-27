Норрис назвал причину проблем «Макларена» в квалификации

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Бельгии.

«На самом деле, я доволен. «Ред Булл» был на шаг впереди на протяжении всего уикенда. Мы были быстрее в пятницу, но «Ред Булл» не раскрыл свои карты. Вчера мы показали всё, на что были способны.

Настрой по-прежнему оптимистичный. У меня были небольшие трудности. Оскар был едва ли не быстрейшим в первых двух сегментах, третий же получился непростым. Не думаю, что мне удалось отлично выступить. Я оставался на шаг позади.

Но я занял пятое место, и это удивляет, а значит, я доволен. Да, это не тот результат, который я хотел. Предстоит обогнать быстрые машины, «Ред Булл» Переса. Думаю, что недостаточная прижимная сила сказалась на нас сегодня», — приводит слова Норриса Sky Sports.