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Хэмилтон предсказал быстрый прорыв Ферстаппена

Хэмилтон предсказал быстрый прорыв Ферстаппена
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37-летний британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон после прошедшей квалификации в Бельгии предсказал быстрый прорыв пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в воскресной гонке.

«Макс прорвётся в лидеры очень быстро. Я думаю, что его машина будет самой быстрой здесь во время гонки или, по крайней мере, сравняется с «Макларенами». Что касается нас, то мы просто собираемся держать голову опущенной и пытаться удерживать свою позицию. Я постараюсь посмотреть, смогу ли я не отставать от ребят, которые опережают меня. Но я отдам все свои силы», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

За замену двигателя Макс Ферстаппен получил штраф в 10 позиций, из-за чего будет стартовать с 11-го места.

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