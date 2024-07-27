Предварительная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1

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28 июля в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» состоится гонка 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Ниже представлена предварительная стартовая решётка.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Предварительная стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Серхио Перес («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Эстебан Окон («Альпин»).

10. Александер Албон («Уильямс»).

11. Макс Ферсаппен («Ред Булл»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Даниэль Риккардо («РБ»).

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Логан Сарджент («Уильямс).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Юки Цундова («РБ»).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бельгии, начало – в 16:00 мск.