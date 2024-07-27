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О’Салливан выиграл прерванный спринт Формулы-2 в Спа

О’Салливан выиграл прерванный спринт Формулы-2 в Спа
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В Спа (Бельгия) завершилась спринтерская гонка 10-го этапа Формулы-2 в сезоне-2024. Отметим, что заезд был остановлен после красных флагов.

Победителем стал британец Зак О'Салливан, второе место занял норвежец Деннис Хаугер, замкнул тройку сильнейших нидерландец Рихард Версхор. Из-за урезанной дистанции очки начислены только первой пятёрке.

Формула-2. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Зак О'Салливан (ART Grand Prix)
2. Деннис Хаугер (MP Motorsport)
3. Рихард Версхор (Trident)
4. Зейн Мэлоуни (Rodin Motorsport)
5. Джек Кроуфорд (DAMS)
6. Андреа Кими Антонелли (Prema Racing)
7. Оливер Берман (Prema Racing)
8. Франко Колапинто (MP Motorsport)
9. Исак Хаджар (Campos Racing)
10. Габриэл Бортолето (Invicta Virtuosi Racing)

Формула-2 2024. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт (7 кругов)
27 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Окончено
1
Зак О'Салливан
ART Grand Prix
14:15.548
2
Деннис Хаугер
MP Motorsport
+0.849
3
Рихард Версхор
Trident
+1.122
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