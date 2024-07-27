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Сайнс рассказал, что помешало ему занять высокое место в квалификации ГП Бельгии

Сайнс рассказал, что помешало ему занять высокое место в квалификации ГП Бельгии
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29-летний испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии, сказав, что плохо подготовил последний комплект шин.

«Я плохо подготовил последний комплект. Не знаю почему. Я ехал быстро на протяжении всей квалификации, но с последним новым комплектом, использованным в третьем сегменте квалификации, у меня было даже меньше сцепления, чем с комплектом, использованным в предыдущей попытке. Может быть, я что-то сделал не так на круге выезда, но это меня беспокоит, потому что я был быстр всю сессию», — приводит слова Сайнса издание Motorsport Italia.

Квалификацию в Бельгии выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, но из-за штрафа за замену двигателя он будет стартовать на 11-м месте. С первого места гонку начнёт напарник Карлоса Шарль Леклер. Сам Сайнс будет стартовать на седьмом месте.

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