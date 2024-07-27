Чжоу получил штраф за блокировку Ферстаппена, но сохранит стартовую позицию

25-летний китайский автогонщик команды «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу получил штраф в три позиции за блокировку нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, но всё равно начнёт гонку на 19-м месте.

Инцидент произошёл в концовке первого сегмента квалификации Гран-при Бельгии в 17-м повороте. Нидерландец находился на быстрой попытке, в то время как Чжоу был на круге возвращения в боксы. Стюарды изучили переговоры и телеметрию, сделав вывод, что информация китайскому пилоту была передана, но он продолжил находиться на гоночной траектории, помешав пилоту «Ред Булл».

Чжоу получил штраф в три позиции, но всё равно будет стартовать с 19-го места, поскольку пилот команды «РБ» Юки Цунода оштрафован за замену двигателя и начнёт заезд последним.

Победил в квалификации Макс Ферстаппен, но из-за своего штрафа в 10 позиций будет стартовать 11-м.