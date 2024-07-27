Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» — F1-Insider

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший продолжит карьеру в «Уильямсе», сообщает издание F1-Insider.com.

Ожидается, что испанец подпишет контракт сроком на один год с опцией продления. При этом его зарплата может составить около € 10 млн.

Также соглашение содержит пункт, по которому Сайнс может даже не приступать к работе в «Уильямсе» в том случае, если у него появится возможность перейти в «Ред Булл» или «Мерседес».

Напомним, после 13 этапов Сайнс занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов, уступая восемь очков напарнику Шарлю Леклеру.

Ранее отец Сайнса и менеджер были замечены на выходе из моторхоума «Уильямса».