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Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» — F1-Insider

Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» — F1-Insider
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший продолжит карьеру в «Уильямсе», сообщает издание F1-Insider.com.

Ожидается, что испанец подпишет контракт сроком на один год с опцией продления. При этом его зарплата может составить около € 10 млн.

Также соглашение содержит пункт, по которому Сайнс может даже не приступать к работе в «Уильямсе» в том случае, если у него появится возможность перейти в «Ред Булл» или «Мерседес».

Напомним, после 13 этапов Сайнс занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов, уступая восемь очков напарнику Шарлю Леклеру.

Ранее отец Сайнса и менеджер были замечены на выходе из моторхоума «Уильямса».

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