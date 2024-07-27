«Макларен» заявил, что намеренно не провёл донастройку машин в квалификации

Глава «Макларена» Андреа Стелла, комментируя итоги квалификации Гран-при Бельгии, признался, что команда не стала выжимать максимум из машин из-за боязни лишиться преимущества в предстоящей гонке.

«Думаю, будет справедливо сказать, что причин, по которым мы должны были доминировать на промежуточных шинах, нет, хоть мы и были конкурентоспособны посуху вчера. Первые четыре команды всегда были близки друг к другу [на промежуточных шинах].

И мы не хотели идти на компромисс с настройками, поскольку в гонке нам понадобится максимальная скорость. Мы готовы заплатить небольшую цену в квалификации, чтобы иметь максимально гоночную машину завтра в сухих условиях, как предсказывает прогноз погоды», — приводит слова Стеллы Sky Sports.