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«Макларен» заявил, что намеренно не провёл донастройку машин в квалификации

«Макларен» заявил, что намеренно не провёл донастройку машин в квалификации
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Глава «Макларена» Андреа Стелла, комментируя итоги квалификации Гран-при Бельгии, признался, что команда не стала выжимать максимум из машин из-за боязни лишиться преимущества в предстоящей гонке.

«Думаю, будет справедливо сказать, что причин, по которым мы должны были доминировать на промежуточных шинах, нет, хоть мы и были конкурентоспособны посуху вчера. Первые четыре команды всегда были близки друг к другу [на промежуточных шинах].

И мы не хотели идти на компромисс с настройками, поскольку в гонке нам понадобится максимальная скорость. Мы готовы заплатить небольшую цену в квалификации, чтобы иметь максимально гоночную машину завтра в сухих условиях, как предсказывает прогноз погоды», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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