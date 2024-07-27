Вассёр рассказал, что позволило Леклеру занять второе место в квалификации

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр после квалификации на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии рассказал, что дозаправка стала одним из ключевых факторов, позволивших его подопечному Шарлю Леклеру занять второе место. Соперники «Феррари» сразу заправили болиды пилотов на весь третий сегмент, что позволило им проехать больше кругов. В то время как итальянский коллектив предпочёл произвести дозаправку и проехать меньшее количество кругов, но на облегчённой машине.

«Во-первых, Шарль проехал отличный круг, во-вторых, наша стратегия сработала, поскольку мы решили дозаправиться между двумя попытками. В конце концов, когда разница с [Серхио] Пересом составляет менее одной сотой, я думаю, это принесло свои плоды. Иногда монета оказывается на правильной или неправильной стороне, но выбор, который мы сделали сегодня, сработал идеально», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Монегаск занял второе место на квалификации, поул достался Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Но с первого места в гонке стартовать будет Леклер, поскольку у Ферстаппена штраф в 10 позиций за замену двигателя.