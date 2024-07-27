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Ферстаппен обратился к команде после квалификации в Бельгии

Ферстаппен обратился к команде после квалификации в Бельгии
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27-летний нидерландский пилот команды «Ред Булл» и трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен обратился к австрийской команде после квалификации на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.

«Прекрасный трудовой коллектив «Ред Булл». Это была сильная квалификация с нашей стороны! Посмотрим, что готовит гонка в Бельгии. Спасибо всем за поддержку, и увидимся в день гонки», — написал Ферстаппен в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поул в квалификации завоевал Макс Ферстаппен, но из-за штрафа за замену двигателя он будет стартовать на 11-й позиции. Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который начнёт гонку с первого места. Напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес квалифицировался третьим, что позволило ему начать гонку с первого ряда из-за штрафа партнёра.

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