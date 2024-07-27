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Пиастри после квалификации заявил, что в «Макларене» по-прежнему уверены в себе

Пиастри после квалификации заявил, что в «Макларене» по-прежнему уверены в себе
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23-летний австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри после прошедшей квалификации Гран-при Бельгии заявил, что британская команда по-прежнему уверена в себе и обладает отличным темпом.

«Сегодня было немного сложно пилотировать. Здесь много разных участков асфальта, поэтому довольно сложно справиться с кругом. Но я думаю, что машина всё ещё быстра. Всего пара ошибок с моей стороны, а также неудачная стратегия с шинами в третьем сегменте не позволили показать лучший результат.

Мы ожидали усиливающийся дождь и решили перейти на свежий комплект, но дождь не усилился. Спа — это трасса, на которой можно обгонять, и наш темп на сухой трассе был очень хорош, поэтому я думаю, что мы всё ещё на высоте. Мы должны быть уверены в себе», — заявил Пиастри в интервью Sky Sports после квалификации.

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