Перес — о критике в свой адрес: я не разучился водить

34-летний мексиканский пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес после квалификации Гран-при Бельгии ответил на вопрос журналистов о критике в свой адрес и растущем давлении вокруг себя.

«Это больше, чем просто уверенность. Я имею в виду, что я не разучился водить машину пять-шесть гонок назад. Просто вы видите это у многих пилотов: иногда вы не можете максимально раскрыть потенциал своей машины. По этой причине в конечном итоге не хватает, скажем так, уверенности, чтобы выжать максимум из машины, которая у вас есть.

Я думаю, что мы сделали хороший шаг вперед в правильном направлении после Венгрии; На мой взгляд, Сильверстоун уже был неплохим, у меня была действительно хорошая пятница. Я думаю, что сейчас машина движется в правильном направлении, и, надеюсь, завтра мы будем так же хороши. Мой акцент поставлен на том, чтобы получить как можно больше очков. А остальное меня не волнует», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Перес квалифицировался на третьем месте, но из-за штрафа своего напарника Макса Ферстаппена за замену двигателя, Серхио будет стартовать с первого ряда на втором месте.