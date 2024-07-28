Леклер дал скептический прогноз на гонку в Спа

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что у него нет больших ожиданий от предстоящей гонки Гран-при Бельгии, несмотря на поул-позишен.

Напомним, монегаск показал второе время, но занял лидирующую позицию из-за штрафа Макса Ферстаппена.

«Все понимают на последнем круге третьего сегмента, что это за круг, и это подталкивает людей совершать больше ошибок. У меня получился чистый круг, но он не был невероятным.

Думаю, что и пятое место было бы хорошим результатом. Сегодня мы стали вторыми, а завтра стартуем с поула. И это хорошо. Но у нас нет волшебного решения, если говорить о гоночном темпе, и завтрашний день ожидается непростым», — приводит слова Леклера издание Crash.