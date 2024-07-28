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Экс-глава «Альпин» рассказал забавную историю, как все узнали о визите Окона в «Уильямс»

Экс-глава «Альпин» рассказал забавную историю, как все узнали о визите Окона в «Уильямс»
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Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски поделился забавной историей, как сотрудники французской команды «Альпин» благодаря GPS на машине Эстебана Окона узнали о его визите на завод «Уильямс».

«Он был в Энстоуне [завод «Альпин» в Англии] перед гонкой в ​​Сильверстоуне. И когда он находится в Англии, то водит «Альпин», который ему одолжили в качестве служебной машины. Но в этих машинах есть трекеры GPS. Так получилось, что его машина стояла на стоянке завода «Уильямс» пять часов во время пребывания Эстебана в Великобритании.

И таким образом все в команде узнали, что Эстебан провёл там полдня. Я не думаю, что Окон был в курсе. Но давайте посмотрим правде в глаза: команда не продлила ему контракт, поэтому Эстебан может проводить переговоры с другими командами. Просто забавная ситуация, что его переговоры стали известны таким образом», — сказал Будковски во время интервью сервису Viaplay Poland.

Напомним, ранее Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас». Начиная с сезона 2025 года Окон будет выступать за них в дуэте с британским пилотом Оливером Берманом.

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