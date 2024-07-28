Расселл объяснил, почему в «Мерседесе» решили снять обновления в Спа

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил, почему в команде приняли решение снять обновления днища после тренировок в пятницу.

«Последние три года мы боролись здесь, но, как вы знаете, колебания в темпе всех команд от трассы к трассе довольно значительны. Три года подряд мы очень быстры в Сильверстоуне и постоянно испытываем трудности в Спа. Эти трассы существенно отличаются. И мы пытаемся понять, почему у нас проблемы в Спа.

С обновлениями не было никаких проблем, и установленная модификация днища хорошо себя показывает. Просто для нашей машины более подходящими являются треки в Испании и Англии, поэтому и модификации новые больше подходят под другую конфигурацию трассы», — приводит слова Джорджа издание Racingnews365.

Расселл завершил квалификацию на седьмом месте, но из-за штрафа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена начнёт гонку с шестой позиции.