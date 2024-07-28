Вуазен одержал первую победу в Формуле-3, «Према» досрочно выиграла чемпионат

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В Бельгии завершилась основная гонка Формулы-3. Победу одержал 18-летний британско-швейцарский автогонщик Каллум Вуазен из команды «Роден», вторым стал Себстьян Монтойя из «Кампоса», третьим — Леонардо Форнароли из «Трайдента».

Российский пилот, выступающий под Итальянским флагом, Никита Бедрин закончил гонку 13-м, но из-за штрафа в 10 секунд оказался 23-м.

В гонке трижды выезжала машина безопасности.

Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Каллум Вузан («Роден»)

2. Себстьян Монтойя («Кампос»)

3. Леонардо Форнароли («Трайдент»)

4. Ноэль Леон («Ван Амерсфут»)

5. Сами Мегетуниф («Трайдент»)

6. Люк Браунинг («Хайтек»)

7. Макс Эстерсон (Jenzer Motorsport)

8. Сантьяго Рамос («Трайдент»)

9. Тим Трамниц («МП Моторспорт»)

10. Алекс Дюнн («МП Моторспорт»)

...23. Никита Бедрин (AIX Racing)

Команда «Према» досрочно обеспечила победу в общекомандном зачёте. В личном зачёте перед финальным этапом, который пройдёт в Монце, Форнароли на одно очко опережает Мини и на шесть — Браунинга.

Личный зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Леонардо Форнароли («Трайдент») — 129 очков.

2. Габриэле Мини («Према») — 128.

3. Люк Браунинг («Хайтек») — 123.

4. Арвид Линдблад («Према») — 113.

5. Дино Беганович («Према») — 100.

6. Кристиан Мэнселл (ART Grand Prix) — 97.

7. Оливер Гёте («Кампос») — 94.

8. Никола Цолов (ART Grand Prix) — 75.

9. Ноэль Леон («Ван Амерсфут») — 73.

10. Каллум Вуазен («Роден») — 67.

…19. Никита Бедрин (AIX Racing) — 25.