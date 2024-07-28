Ферстаппен подверг сомнению шинную тактику «Ред Булл» на гонку

26-летний нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен подверг сомнению тактику австрийского коллектива из-за наличия одного свежего комплекта шин «хард», в то время как у соперников два комплекта.

«У нас немного другая стратегия в отношении шин, чем у других машин, поэтому нам придётся подождать и посмотреть, как будет развиваться гонка. Посмотрим, что мы можем сделать. Я имею в виду, что я не так уверен, как в последние два года, в своей возможности прорваться в лидеры.

Поэтому я всё ещё рассматриваю это скорее как гонку с минимализацией потери очков. Вот так вот. Но, по крайней мере, квалификация прошла идеально, чтобы обеспечить лучший из возможных стартов в гонке», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Поул в квалификации завоевал Макс Ферстаппен, но из-за штрафа за замену двигателя он будет стартовать 11-м.