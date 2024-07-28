Хаджар выиграл Гран-при Бельгии в Формуле-2, Берман попал в аварию на первом круге

Завершилась основная гонка Формулы-2 в Бельгии. Первым финишировал юниор «Ред Булл» Исак Хаджар, вторым приехал Габриэл Бортолето («Инвикта») третий — Джек Кроуфорд (DAMS). Пол Арон из команды «Хайтек» шёл на третьем месте, но из-за проблем с двигателем на последнем круге не смог финишировать.

Оливер Бермана, представляющий с 2025 года команду «Хаас» столкнулся с пилотом «Кампоса» Пепе Марти. Для обоих пилотов гонка была закончена и на трассу выехал автомобиль безопасности. Воспитанник «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — девятый.

Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Исак Хаджар («Кампос») — 25 кругов.

2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +2,9.

3. Джек Кроуфорд (DAMS) +12,0.

4. Зак О'Салливан (ART Grand Prix) +13,7.

5. Рихард Версхор («Трайдент») +19,3.

6. Зейн Мэлоуни («Роден») +21,2.

7. Ритомо Мията («Роден») +21,8.

8. Амаури Кордел («Хайтек») +25,3.

9. Андреа Кими Антонелли («Према») +31,8.

10. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +32,4.

Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):

1. Исак Хаджар («Кампос») — 165 очков.

2. Габриэль Бортолето («Инвикта») — 129.

3. Пол Арон («Хайтек») — 124.

4. Зейн Мэлоуни («Роден) — 111.

5. Джек Кроуфорд (DAMS) — 100.

6. Франко Колапинто (MP) — 96.

7. Андреа Кими Антонелли (»Према") — 87.

8. Деннис Хаугер (MP) — 83.

9. Куш Майни («Инвикта») — 74.

10. Зак О’Салливан (ART Grand Prix) — 59.