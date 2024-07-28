В «Макларене» навали ключевое преимущество в борьбе с Ферстаппеном на ГП Бельгии

Руководитель британской команды «Макларен» Андреа Стелла в преддверии гонки на трассе «Спа-Франкоршам» назвал преимущество в количестве «хардов» ключевым в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Макс определённо представляет собой угрозу для нас. Я думаю, что он был исключительно быстр в сухих условиях. Ферстаппен также был очень быстр во влажных условиях. Мы знали, что на такой трассе «Ред Булл» по-прежнему будет иметь преимущество над нами. Это было доказано во время квалификации во влажных и даже в некоторой степени в пятницу в сухих условиях.

Макс останется главным претендентом на победу в гонке, даже если стартует за пределами первой десятки. У нас есть стратегия в отношении шин, которой мы довольны. У нас есть два комплекта «харда», а у Ферстаппена один. Мы должны хорошо ехать, использовать сильные стороны машины, и, надеюсь, пока Макс будет прорываться, у нас будет достаточный отрыв», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри квалифицировались пятым и шестым соответственно, но из-за штрафа Ферстаппена будут стартовать четвёртым и пятым.