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В Китае началось производство 1305-сильного гиперкара. Он развивает свыше 300 км/ч

Китайский концерн BYD начал серийное производство суперкара YangWang U9, а первые владельцы получат машину в августе этого года, сообщает CarNewsChina.

YangWang U9 разработан немецким дизайнером Вольфгангом Эггером, который ранее работал в Alfa Romeo, Audi и Lamborghini, и представлен в 2023 году. Автомобиль оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 960 кВт (1305 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,36 секунды. Максимальная скорость YangWang U9, по данным создателей, составляет 309,19 км/ч. Запас хода — 450 км по циклу CLTC.

Стоимость YangWang U9 — 1,68 млн китайских юаней, что составляет около $ 232 тыс. по текущему курсу.

Напомним, самый дорогой китайский автомобиль был представлен в июне — это премиальный Hongqi Guoli стоимостью 7,18 млн юаней, то есть около $ 990 тыс.