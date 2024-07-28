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Ферстаппен вновь высказался о критике его любви к сим-рейсингу

Ферстаппен вновь высказался о критике его любви к сим-рейсингу
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 из австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь высказался в адрес критиков, которые недовольны любовью нидерландца к симуляторам и игре в них даже в ночное время. Критика в адрес Ферстаппена усилилась после Гран-при Венгрии из-за постоянного агрессивного общения пилота «Ред Булл» по радио.

«Такая победа в квалификации придаёт много уверенности. На прошлой неделе я также много ездил под дождём на симуляторе, так что симуляторы гонок в конце концов не так уж и плохи. Многие люди жалуются на это, но в пекло их всех! Это был просто отличный день, не на что жаловаться. Я просто знаю, что мы не можем показать такой же отличный результат в гонке», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ферстаппен взял поул на прошедшей квалификации Гран-при Бельгии, но из-за штрафа в 10 позиций за замену двигателя начнёт заезд 11-м.

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