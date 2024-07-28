Итоговая стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1

28 июля в 16:00 мск в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» состоится гонка 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Ниже представлена итоговая стартовая решётка.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Итоговая стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Серхио Перес («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Эстебан Окон («Альпин»).

10. Александер Албон («Уильямс»).

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Даниэль Риккардо («РБ»).

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Логан Сарджент («Уильямс).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Юки Цунода («РБ»).

Напомним, Макс Ферстаппен получил штраф в 10 позиций за замену двигателя, а китайский пилот Гуаньюй Чжоу получил штраф в три позиции за блокировку Ферстаппена в квалификации, но не изменил занятую в квалификации позицию из-за штрафа Юки Цуноды за замену двигателя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бельгии, начало – в 16:00 мск.