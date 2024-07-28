Ваулз назвал «Уильямс» фаворитом в борьбе за право подписать Сайнса

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз в преддверии воскресной гонки на трассе «Спа-Франкоршам» назвал свой коллектив фаворитом в борьбе за право подписать контракт с испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, выразив желание в его подписании.

«Что касается Карлоса, то он пока не может многое увидеть из того, что мы сделали командой за последние 12 месяцев. Мы готовим целую революцию с дальнейшим скачком вперёд. Карлос смотрит на то, что видно снаружи. Где-то у нас была плохая гонка, где-то квалификация, где-то тактика. И он задаёт себе вопрос: «Что у них происходит?» Это нормально. За ним гонится один из крупнейших производителей [«Ауди»] в мире.

Трудно отказаться от этого коллектива, с которым его отец выигрывал гонки. У него есть команда «Альпин», с которой он уже провёл серьёзный этап карьеры. Вот что он сказал мне, и это на самом деле вызвало наибольший отклик во мне: «Причина, по которой я так долго принимаю решение, заключается в том, что, когда я беру на себя обязательства, мне нужно делать это всем своим сердцем и всей душой, на 100%». Я думаю, что шансы в нашу пользу. Но меня это уже однажды задело в этом году. Итак, узнаем всё позже. Но шансы в нашу пользу», — приводит слова Ваулза издание Racingnews365.