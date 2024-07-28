Зак Браун выполнил обещание и сделал себе ирокез

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун после победы Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии сделал себе стрижку «ирокез». Напомним, после победы Ландо Норриса на Гран-при Майами Браун сделал себе татуировку.

В интервью в Канаде Браун пообещал, что в случае победы Оскара Пиастри сделает что-то другое, потому что татуировка принесла ему довольно много боли, и он решил сделать выбор в пользу стрижки «ирокез».

Как видно на фотографии, руководитель «Макларена» по-своему отнёсся к выполнению обещания за победу Оскара Пиастри в Венгрии.

Напомним, британский коллектив идёт на втором месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 338 очков. У их конкурентов из «Ред Булл» 389 очков.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис идёт на втором месте в личном зачёте со 189 очками.