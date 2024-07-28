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Расселл выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон — 2-й, Пиастри — 3-й

Расселл выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон — 2-й, Пиастри — 3-й
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В Бельгии завершилась гонка 14-го этапа Формулы-1 сезона-2024. Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик Льюис Хэмилтон, который не сумел обойти напарника на последних кругах, несмотря на более свежие шины. Тройку сильнейших замкнул пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1 2024. Этап 14, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
28 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:19:57.040
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.526
3
Оскар Пиастри
McLaren
+1.173

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

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