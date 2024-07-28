Расселл выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон — 2-й, Пиастри — 3-й

В Бельгии завершилась гонка 14-го этапа Формулы-1 сезона-2024. Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик Льюис Хэмилтон, который не сумел обойти напарника на последних кругах, несмотря на более свежие шины. Тройку сильнейших замкнул пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.

2. Льюис Хэмилтон +0,605.

3. Оскар Пиастри +1,593.

4. Шарль Леклер +8,730.

5. Макс Ферстаппен +9,514.

6. Ландо Норрис +9,905.

7. Карлос Сайнс +20,553.

8. Серхио Перес +44,485.

9. Фернандо Алонсо +48,417.

10. Эстебан Окон +52,377.

11. Даниэль Риккардо +54,183.

12. Лэнс Стролл +1.01,394.

13. Александер Албон +1.02,117.

14. Пьер Гасли +1.03,182.

15. Кевин Магнуссен +1.05,355.

16. Валттери Боттас +1.09,987.

17. Юки Цунода +1.15,004.

18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.

19. Логан Сарджент +1.24,807.

20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.