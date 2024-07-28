Джордж Расселл прокомментировал дубль «Мерседеса» на Гран-при Бельгии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в 14-й гонке Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Бельгии.

«Прекрасный день — невероятно, что нам это удалось! Ощущения от машины были прекрасные, мы многое переделали после пятницы. Стратеги потрясающе поработали, и этот дубль — отличный способ уйти на перерыв! Кто придумал стратегию? Это была командная работа. Мы рискнули, нам хватило темпа, всё сработало — и в итоге добились отличного результата! Это уже третья победа нашей команды в сезоне — и это свидетельство того, как упорно работали все на базе, и достойная награда за эти труды», — сказал Расселл после гонки.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.

2. Льюис Хэмилтон +0,605.

3. Оскар Пиастри +1,593.

4. Шарль Леклер +8,730.

5. Макс Ферстаппен +9,514.

6. Ландо Норрис +9,905.

7. Карлос Сайнс +20,553.

8. Серхио Перес +44,485.

9. Фернандо Алонсо +48,417.

10. Эстебан Окон +52,377.

11. Даниэль Риккардо +54,183.

12. Лэнс Стролл +1.01,394.

13. Александер Албон +1.02,117.

14. Пьер Гасли +1.03,182.

15. Кевин Магнуссен +1.05,355.

16. Валттери Боттас +1.09,987.

17. Юки Цунода +1.15,004.

18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.

19. Логан Сарджент +1.24,807.

20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.