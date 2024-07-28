БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл прокомментировал дубль «Мерседеса» на Гран-при Бельгии

Джордж Расселл прокомментировал дубль «Мерседеса» на Гран-при Бельгии
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в 14-й гонке Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Бельгии.

«Прекрасный день — невероятно, что нам это удалось! Ощущения от машины были прекрасные, мы многое переделали после пятницы. Стратеги потрясающе поработали, и этот дубль — отличный способ уйти на перерыв! Кто придумал стратегию? Это была командная работа. Мы рискнули, нам хватило темпа, всё сработало — и в итоге добились отличного результата! Это уже третья победа нашей команды в сезоне — и это свидетельство того, как упорно работали все на базе, и достойная награда за эти труды», — сказал Расселл после гонки.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

Формула-1 2024. Этап 14, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
28 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:19:57.040
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.526
3
Оскар Пиастри
McLaren
+1.173
Материалы по теме
Сенсационная победа Расселла на фоне новых ошибок «Макларена». Каким был Гран-при Бельгии
Live
Сенсационная победа Расселла на фоне новых ошибок «Макларена». Каким был Гран-при Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android