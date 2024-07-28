Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен опережает Норриса на 78 очков, «Макларен» в 43 от «Ред Булл»

В общем зачёте Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на два очка увеличил отрыв от Ландо Норриса и теперь опережает пилота «Макларена» на 78 баллов. Такое преимущество гарантирует Максу первую строчку общего зачёта, независимо от результатов трёх следующих гонок.

Третье место по-прежнему у Леклера, а на четвёртую строчку, опередив Сайнса, поднялся Пиастри. Топ-6 по-прежнему замыкает Хэмилтон, а Расселл теперь впереди Переса.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 275 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 197.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 174.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 164.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 160.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 143.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 141.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 129.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 47.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.

В Кубке конструкторов борьба обострилась: «Макларен» отыграл у «Ред Булл» ещё 8 очков и теперь уступает 43. В теории уже на следующем этапе Уокинг может опередить Милтон-Кинс. Третье и четвёртое места по-прежнему за «Феррари» и «Мерседесом», а топ-5 замыкает «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 404 очка.

2. «Макларен» — 361.

3. «Феррари» — 340.

4. «Мерседес» — 284.

5. «Астон Мартин» — 71.

6. «РБ» — 33.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 10.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.