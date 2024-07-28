Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен опережает Норриса на 78 очков, «Макларен» в 43 от «Ред Булл»

В общем зачёте Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на два очка увеличил отрыв от Ландо Норриса и теперь опережает пилота «Макларена» на 78 баллов. Такое преимущество гарантирует Максу первую строчку общего зачёта, независимо от результатов трёх следующих гонок.
Третье место по-прежнему у Леклера, а на четвёртую строчку, опередив Сайнса, поднялся Пиастри. Топ-6 по-прежнему замыкает Хэмилтон, а Расселл теперь впереди Переса.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 275 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 197.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 174.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 164.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 160.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 143.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 141.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 129.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 47.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.
В Кубке конструкторов борьба обострилась: «Макларен» отыграл у «Ред Булл» ещё 8 очков и теперь уступает 43. В теории уже на следующем этапе Уокинг может опередить Милтон-Кинс. Третье и четвёртое места по-прежнему за «Феррари» и «Мерседесом», а топ-5 замыкает «Астон Мартин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 404 очка.
2. «Макларен» — 361.
3. «Феррари» — 340.
4. «Мерседес» — 284.
5. «Астон Мартин» — 71.
6. «РБ» — 33.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 10.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.