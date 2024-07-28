«Мерседес» оформил победный дубль на ГП Бельгии впервые с 2022 года

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1. Гонщик Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Таким образом, «Мерседес» смог оформить победный дубль впервые с Гран-при Бразилии сезона-2022.
Ранее в сезоне Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании, а Джордж Расселл — на Гран-при Австрии.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.