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«Мерседес» оформил победный дубль на ГП Бельгии впервые с 2022 года

«Мерседес» оформил победный дубль на ГП Бельгии впервые с 2022 года
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1. Гонщик Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Таким образом, «Мерседес» смог оформить победный дубль впервые с Гран-при Бразилии сезона-2022.

Ранее в сезоне Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании, а Джордж Расселл — на Гран-при Австрии.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

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28 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:19:57.040
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.526
3
Оскар Пиастри
McLaren
+1.173
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