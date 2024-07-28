Хэмилтон: на каждом из отрезков у меня ещё «оставались» шины, но команда зазывала меня

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал собственную тактику в гонке Гран-при Бельгии. В отличие от напарника Джорджа Расселла, Хэмилтон провёл гонку с двумя пит-стопами и, несмотря на свежие шины, не сумел пройти сокомандника на последних кругах, финишировав вторым.
«На каждом из отрезков у меня ещё „оставались“ шины, но команда зазывала меня. Не повезло, но так бывает», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.