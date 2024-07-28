Оскар Пиастри прокомментировал третье место и ошибку на пит-стопе на Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился эмоциями от третьего места в 14-й гонке Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Бельгии.

«Сделал всё, что мог. В чистом воздухе на среднем отрезке я мог атаковать, отыграл много времени. Я очень доволен результатом — третье место, мы хорошо провели гонку. Несмотря на заминку на пит-стопе — я постараюсь в следующий раз быть аккуратнее. Думаю, нам в целом не хватило темпа, какое-то время я потерял в борьбе с Шарлем Леклером. Мне кажется, мы сделали всё, что могли, чтобы максимизировать наши шансы, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее это позитивный результат — мы отыграли много очков у «Ред Булл». Теперь есть время расслабиться и вернуться на старт ещё более сильными», — сказал Пиастри после гонки.

Победителем Гран-при Бельгии стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот «Макларена» Оскар Пиастри.