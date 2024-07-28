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Вольф прокомментировал победную тактику Расселла и второй пит-стоп для Хэмилтона

Вольф прокомментировал победную тактику Расселла и второй пит-стоп для Хэмилтона
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями от победного дубля «Мерседеса» на Гран-при Бельгии. Джордж Расселл выиграл гонку, а Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

«Это невероятно. Мы были нигде. Изменили несколько вещей в машине, и сегодня были явно впереди всех».

Также Тото Вольф прокомментировал тактику с одним пит-стопом у Расселла и двумя пит-стопами у Хэмилтона.

«Мы не думали, что это возможно, но на определённом этапе мы сказали: «Давайте останемся». Так как мы всё равно финишировали бы пятыми в обоих сценариях. Он остался и в итоге оказался последним. Я бы хотел, чтобы у нас было сегодня два победителя, но нам нужно было «прикрыть» Леклера и Норриса, а иначе против нас провели бы андеркат, поэтому приняли такое тактическое решение. Джорджу нечего было терять. Мы были пятыми. Один пит-стоп и два пит-стопа показывали пятое место, поэтому мы не стали вызывать его», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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