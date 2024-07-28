«Просто глупые ошибки». Норрис объяснил свой результат на Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонке Гран-при Бельгии. Его напарник Оскар Пиастри финишировал третьим, а Норрис — шестым.

«Я потерял много очков за последние три-четыре гонки просто из-за глупостей — ошибок и плохих стартов, сейчас вот в первом повороте. Я не знаю почему. Это просто глупые ошибки. Это даже не сложные моменты. Первый поворот, попытка избежать неприятностей, попытка убедиться, что есть пространство, и не попасть под удар, а затем я выехал за пределы трассы. Просто какие-то глупости. Темп хороший, команда проделывает потрясающую работу, так что я счастлив.

Последние две, три гонки я просто не выжимал из них столько, сколько нужно, и потерял много очков, так что, надеюсь, смогу вернуться сильнее после летней паузы.

Было просто невозможно обгонять. Сегодня обгоны были отстойными. Я думаю, что на трассе их было очень мало, большинство на пит-стопах. Были некоторые обгоны, но только когда у сохранялось преимущество в шинах ещё на 10 кругов. Я чувствовал, что мы были быстры, машина была быстрой, но не максимизировали это», — приводит слова Норриса Motorsport.