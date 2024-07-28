Джорджа Расселла могут дисквалифицировать, лишив победы на Гран-при Бельгии

Пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла могут дисквалифицировать, так как его болид оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы после финиша гонки Гран-при Бельгии. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов.
Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бельгии. Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, который не сумел обойти Расселла на последних кругах, несмотря на более свежие шины. Тройку сильнейших замкнул пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.
11. Даниэль Риккардо +54,183.
12. Лэнс Стролл +1.01,394.
13. Александер Албон +1.02,117.
14. Пьер Гасли +1.03,182.
15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
16. Валттери Боттас +1.09,987.
17. Юки Цунода +1.15,004.
18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
19. Логан Сарджент +1.24,807.
20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.