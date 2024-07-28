Марко — о результате Переса на ГП Бельгии: на последнем отрезке он полностью сдулся

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результат гонщика Серхио Переса в гонке Гран-при Бельгии.

«У Серхио была возможность добиться хорошего результата со второго места. К сожалению, этого не произошло. Особенно на последнем отрезке он полностью сдулся, показав время 1.48. То, что выглядело так позитивно в квалификации, к сожалению, не сбылось в гонке.

Ситуация для нас такова, что мы также рассмотрим общую картину на 2025 год. У нас есть несколько гонщиков и есть концепция. Но, конечно, каждый результат важен для Серхио, и восьмое место после второго — это, конечно, не то, чего мы ожидали», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что в контракте Переса с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов.