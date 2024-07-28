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Расселла дисквалифицировали, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон

Расселла дисквалифицировали, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон
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Пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Таким образом, победителем Гран-при Бельгии стал его напарник Льюис Хэмилтон.

Болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы в 798 кг во время взвешивания после финиша гонки. Представители команды «Мерседес» на слушаниях признали, что все процедуры взвешивания были корректными и что это ошибка команды.

Соответсвенно вторым в гонке Гран-при Бельгии стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

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