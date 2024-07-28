Новые результаты Гран-при Бельгии после дисквалификации Расселла

Сегодня, 28 июля, состоялась гонка Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». По её итогам победителем стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который впоследствии был дисквалифицирован. Его болид оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы после финиша. Таким образом, Льюис Хэмилтон стал победителем гонки.

Представляем обновлённый список результатов гонки Гран-при Бельгии.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Оскар Пиастри.

3. Шарль Леклер.

4. Макс Ферстаппен.

5. Ландо Норрис.

6. Карлос Сайнс.

7. Серхио Перес.

8. Фернандо Алонсо.

9. Эстебан Окон.

10. Даниэль Риккардо.

11. Лэнс Стролл.

12. Александер Албон.

13. Пьер Гасли.

14. Кевин Магнуссен.

15. Валттери Боттас.

16. Юки Цунода.

17. Нико Хюлькенберг.

18. Логан Сарджент.

Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

Джордж Расселл — дисквалифицирован.