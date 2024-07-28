Расселл — о своей дисквалификации на ГП Бельгии: это разбивает мне сердце

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою дисквалификацию после победы в гонке Гран-при Бельгии. Его болид оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы после финиша. Таким образом, Льюис Хэмилтон стал победителем гонки.

«Это разбивает мне сердце. У нас оказался недовес в 1,5 кг, и меня дисквалифицировали с гонки. Мы оставили все силы на этой трассе, но я горжусь тем, что пересёк финишную черту первым. Вернёмся с новыми силами», — написал Расселл на своей странице в социальной сети.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Оскар Пиастри.

3. Шарль Леклер.

4. Макс Ферстаппен.

5. Ландо Норрис.

6. Карлос Сайнс.

7. Серхио Перес.

8. Фернандо Алонсо.

9. Эстебан Окон.

10. Даниэль Риккардо.

11. Лэнс Стролл.

12. Александер Албон.

13. Пьер Гасли.

14. Кевин Магнуссен.

15. Валттери Боттас.

16. Юки Цунода.

17. Нико Хюлькенберг.

18. Логан Сарджент.

Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

Джордж Расселл — дисквалифицирован.