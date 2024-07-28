Тото Вольф сделал заявление после дисквалификации Джорджа Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал дисквалификацию Джорджа Расселла из-за недовеса машины по итогам Гран-при Бельгии.

«Мы должны принять эту дисквалификацию. Очевидно, мы допустили ошибку, и нам нужно удостовериться, что мы извлечём уроки. Мы оценим, что произошло, и поймём, что пошло не так. Потерять победный дубль обидно, и мы можем лишь извиниться перед Джорджем, который провёл такую сильную гонку.

Да, конечно, Льюис теперь стал первым. Он был быстрейшим парнем на стратегии с двумя пит-стопами, он заслуженный победитель.

Несмотря на дисквалификацию, есть много позитивных моментов по итогам уикенда. У нас была машина, которая в сегодняшней гонке была быстрейшей на двух разных стратегиях. Лишь несколько месяцев назад это невозможно было бы представить.

Мы направляемся в летний перерыв, выиграв три из последних четырёх гонок. Ждём возвращения после каникул освежившимися и с целью сохранить нашу положительную траекторию», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».